Alla “Oasi Don Bosco” fondo I Commissione Affari Istituzionali

Il Deputato Regionale della DC, Ignazio Abbate, ha consegnato un assegno di 580 euro alla Comunità Alloggio Oasi Don Bosco. La cifra corrisponde alla disponibilità del mese di dicembre per la I Commissione Affari Istituzionali che il Presidente ha deciso di devolvere in beneficenza alla struttura che si trova a Ragusa e cha da più di 20 anni accoglie minori a rischio con grande passione e professionalità. Sarà così ogni mese con un destinatario diverso dei vari comuni della Provincia di Ragusa che si è distinto nel mondo del sociale e della solidarietà. “Non parliamo di grandissime somme ma mensilmente posso dare una piccola mano d’aiuto a tutte quelle associazioni che lavorano quotidianamente per fare del bene al prossimo. Per tutto il 2023 ogni mese devolveremo la somma ad una associazione diversa che opera in provincia di Ragusa. E’ il mio modo di dire loro grazie per quello che fanno”.

Tra il personale in forza all’Oasi Don Bosco ci sono anche psicologi e psicoterapeuti, e questo aiuta molto nel lavoro di “prevenzione del disagio e promozione dell’agio” dei ragazzi ospiti. Oltre ai minori presenti in Comunità, gli operatori si occupano anche delle loro famiglie di provenienza. Offrendo ogni supporto: materiale, educativo, formativo e psicologico. Per l’equipe è di importanza vitale non avere una visione miope ovvero intervenendo solo sul minore ma agendo a livello sistemico-relazionale e familiare. Tutto ciò per rendere più efficace gli interventi di cura e di prevenzione.

