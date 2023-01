Modica. Ju jitsu for Christmas, oltre 100 partecipanti all’evento

“Ju Jitsu for Christmas”: così è stata intitolata la gara provinciale di abilità tecnica di ju jitsu riservata ai bambini e ai ragazzi di età compresa tra i 5 e gli 11 anni organizzata al palazzetto dello Sport di Modica dall’Asd Samurai del maestro Saro Sigona e dalla Ascd Eragon del maestro Christian Pedriglieri. All’evento hanno preso parte più di cento piccoli atleti che si sono dati battaglia lungo i percorsi di abilità. Al termine della manifestazione il presidente del comitato provinciale Csen Ragusa, Sergio Cassisi, ha consegnato le coppe ai vincitori e il diploma a tutti i partecipanti. Questa prima gara segna l’inizio dei festeggiamenti da parte della palestra Samurai Modica per il raggiungimento del 30° anniversario della sua costituzione. Durante l’iniziativa, inoltre, sono stati consegnati gradi e qualifiche di cintura nera a 5 atleti della palestra Eragon che recentemente hanno sostenuto gli esami di cintura nera. “E’ stato davvero un momento molto significativo – afferma il presidente Cassisi – perché le arti marziali, ancora una volta, evidenziano tutta la loro capacità educativa anche e soprattutto nei confronti dei più piccoli. Ringrazio i maestri Sigona e Pedriglieri per avere saputo creare un evento così rilevante dal punto di vista della partecipazione e dello spessore tecnico e mi auguro che possano esserci altri momenti di incontro tesi ad esaltare la bontà del lavoro svolto da queste importanti due realtà della città di Modica”.

Salva