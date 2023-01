Opposizione a Modica: “Abbiamo salvato importanti finanziamenti”

“La minoranza salva in extremis importanti finanziamenti per la città”. Lo fanno rilevare i consiglieri comunali Filippo Agosta, Mommo Carpentieri, Tato Cavallino e Giovanni Spadaro, dopo il civico consesso di fine anno, in sessione straordinaria perchè chiamato ad approvare un’importante variazione di bilancio per la realizzazione di sette progetti finanziati a Modica, nell’ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

I fondi, pari a 6.400.800 euro consentiranno di realizzare la messa in sicurezza di un asilo nido (345.800 euro), la costruzione di un nuovo asilo nido (1.080.000 euro) ed alcuni importanti interventi di mitigazione del rischio idrogeologico (4.975.000 euro complessivi, per la sistemazione Torrente Passogatta e Torrente San Liberale e realizzazione di Condotte A.B. in Via Gianforma Margione, Via Vanella 179-Frigintini e Via Risorgimento-San Giuliano).

“Nonostante l’importanza del punto all’Ordine del Giorno – spiegano i quattro esponenti di opposizione – erano presenti solo pochi consiglieri della maggioranza e si rischiava che la seduta non fosse valida, con la conseguente perdita dei finanziamenti. Abbiamo, quindi, chiesto 15 minuti di sospensione, per valutare la situazione ed infine abbiamo garantito l’approvazione del provvedimento. La maggioranza in consiglio dimostra di volere per sé tutti gli onori, senza, però, essere capace di assumere su di sé gli oneri che le competono. Di fatto, senza i nostri voti, oggi la città avrebbe perso i finanziamenti!”

