Modica, infartuata muore in ambulanza non medicalizzata

Infartuata muore in ambulanza nel tragitto Marina di Ragusa-Modica. E’ la sorte toccata ad una donna di 81 anni residente nella frazione marinara ragusana, deceduta a bordo del mezzo di soccorso diretto all’ospedale “Maggiore-Baglieri” di Modica che, però, era senza personale sanitario a bordo perchè il mezzo non era medicalizzato, nel senso che non c’era l’infermiere ma un autista ed un soccorritoresolo il personale soccorritore e nessuna pratica sarebbe stata applicata alla donna che è deceduta durante il tragitto.

Salva