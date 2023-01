Monterosso. Nonna Pippinedda ha festeggiato oggi i 102 anni

Giuseppa Biundo, conosciuta da tutti come la signora Pippinedda, ha festeggiato oggi , primo gennaio 2023, l’incredibile età di 102. Nata a Monterosso il primo gennaio del 1921, ha vissuto per molti anni nel quartiere Matrice. Da alcuni anni, data l’avanzata età , si trova presso la casa di riposo “La dolce età” a Monterosso. Nubile, di famiglia contadina, per parecchi anni ha lavorato come bracciante agricola nella raccolta delle mandorle. Una donna solare, molto spiritosa e devota alla Madonna. Fa parte di una famiglia longeva(la madre è morta infatti all’età di 105 anni). Oggi Paolo Amato e Milena Sammatrice ( nella foto) delegati del gruppo “Futuro Comune”, sono andati a trovarla nella sede della casa di riposo regalandole un bel mazzo di fiori .

Salva