Giarratana. Problemi da domenica per l’erogazione dell’acqua

Nella parte bassa del paese, in particolare l’area servita dal serbatoio ubicato in Via delle Ninfee (quartieri alla sinistra del Corso XX Settembre), a causa di un improvviso guasto alle pompe di sollevamento del Pozzo Liequa, a partire da domani 1 Gennaio 2023, sino a nuova comunicazione, la erogazione idrica sarà sospesa dalle 20 alle 6.

Gli uffici competenti sono già al lavoro e hanno già contattato le ditte che interverranno per ripristinare il guasto alla rete idrica.

Pertanto, il primo cittadino Lino Giaquinta invita la cittadinanza a razionalizzare il consumo di acqua.

