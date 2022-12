Papa Ratzinger…l’opinione di Rita Faletti

Benedetto XVI è morto. Dal 2013, dopo aver rinunciato a guidare la Chiesa, viveva immerso nello studio e nella preghiera. Preghiera per l’uomo occidentale ormai indifferente alla fede, preghiera per la Chiesa che si apprestava a sposare le richieste di un’umanità iper-secolarizzata, in procinto di uccidere Dio. Joseph Ratzinger, prima di essere eletto al soglio pontificio, aveva previsto tutto, a partire dalla trasformazione della società con il Sessantotto, che con l’intento di creare un mondo di libertà, uguaglianza e giustizia, avrebbe distrutto il modello di famiglia, la scuola, la coscienza collettiva e individuale, sostituendo ai valori del cristianesimo il pensiero marxista. Per Ratzinger, il Sessantotto si confermava il primo grande momento dell’allontanamento dell’Occidente dalla fede, la scristianizzazione, che sarebbe sfociata nel relativismo, nella deificazione dell’ambientalismo, nell’ecologismo apocalittico, nel fanatismo islamico, nel nichilismo . Il progetto di Benedetto XVI era recuperare la cultura occidentale e salvarla dal suicidio, parlando con chiarezza e presentando all’uomo i rischi del totalitarismo del pensiero. Ratzinger aveva visto la decadenza morale accanto alla potenza economica e l’imposizione di un nuovo potere deideologizzato dopo la caduta delle ideologie, un potere non volto a influenzare il pensiero ma a toglierlo, imponendo un conformismo esteriore. Le sue dimissioni furono accolte come una liberazione dai suoi oppositori, dentro e fuori la Chiesa, i progressisti, i cattolici liberal, i musulmani, una schiera di nemici che lo consideravano un reazionario, ostile al progresso. Benedetto XVI è stato invece il più brillante teologo del suo tempo, un uomo mite e umile, che aveva capito perfettamente il dramma dell’essere cattolico in un mondo che avversa la Chiesa o la accetta nella misura in cui essa si adegua e si lascia plasmare da coloro che ne respingono il messaggio di fede, per celebrare comportamenti populisti oscillanti tra lassismo e pauperismo ipocrita. Con Benedetto XVI muore l’ultimo Papa d’Occidente.

