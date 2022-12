Ieri sera nuova seduta del Consiglio comunale di Modica

Si è tenuto ieri il Consiglio comunale a Modica a seguito della seduta del 23 dicembre rinviata per mancanza del numero legale. Un solo punto all’ordine del giorno, quello concernente l’adozione con modifiche del regolamento edilizio tipo. A inizio di seduta in cui erano presenti tredici Consiglieri, il Consigliere Belluardo ha chiesto una breve sospensione, ma il Presidente del Consiglio ha comunicato ai presenti che non era possibile alcun intervento perché si era in fase di votazione per cui ha messo ai voti i due emendamenti presentati uno dalla maggioranza concernente l’integrazione all’art. 32 del regolamento con l’inserimento di un ulteriore comma che recita “possono essere rilasciati permessi a costruire in deroga a norme del presente regolamento e del vigente strumento urbanistico. Non sono derogabili le norme riguardanti gli indici volumetrici e alle destinazioni di zona che costruiscono varianti allo strumento urbanistico”, e uno dalla minoranza, con il quale si chiedeva di cassare interamente l’art. 2 lett. “c” della proposta deliberativa. All’atto della votazione i consiglieri di minoranza si sonno allontanati dall’aula, per cui il primo emendamento è stato votato con nove voti favorevoli e un astenuto. Mentre il secondo emendamento ha ottenuto sei voti contrari e cinque astenuti, quindi bocciato. Subito dopo si è passato alla votazione della deliberazione che è stata approvata con dieci voti favorevoli e un astenuto, come anche l’immediata esecutività. Esaurito l’unico punto all’ordine del giorno, il Presidente del consiglio ha dichiarato conclusa la seduta, comunicando altresì la data del prossimo Consiglio comunale per il 30 dicembre.

