Questura Ragusa: Visita dell’associazione Raggio di Sole Onlus

Nel pomeriggio di ieri, i ragazzi “dell’Associazione Raggio di Sole Onlus” di Ragusa, hanno fatto visita in Questura, accompagnati da alcuni dei loro Tutor, Dr.ssa Valeria Scibilia Psicologa Presidente ABA Community; Dr.ssa Marla Alessandrello Psicologa Vice Presidente ABA Community; Dr. Sebastiano Roccuzzo Socio Operatore, nonché da Salvina Occhipinti, Responsabile del “Progetto Sporcatevi le mani” dei “Bambini delle Fate”.

Il Questore Giusy Agnello aveva già fatto visita nel marzo 2020 nella loro sede, accolta dalla Presidente Mirella Sciveres e da una équipe di volontari, assieme ai ragazzi ospiti dell’associazione, in occasione della campagna nazionale “Sporcatevi le mani”, ossia la raccolta fondi a sostegno dei progetti di inclusione sociale rivolti a bambini e ragazzi affetti da autismo. La continuità dell’erogazione dei servizi nel tempo é assicurata dall’associazione grazie a donazioni regolari di contributi volontari.

Nel corso della visita in Questura, vi è stato lo scambio di doni natalizi tra il Questore e i ragazzi: a nome di tutti i Poliziotti della Questura, il Questore ha donato una Pallina di Natale stilizzata con i colori della Polizia di Stato e il Calendario 2023; i ragazzi dell’associazione “Raggio di Sole Onlus” hanno fatto omaggio di un albero di Natale realizzato dagli stessi ragazzi in legno e muschio stabilizzato.

Dopo lo scambio dei doni, i ragazzi hanno visitato la Sala Operativa della Questura, dove alcuni Operatori hanno mostrato le telecamere di videosorveglianza che riprendono le piazze e le vie di Ragusa spiegando loro l’importanza di un costante controllo del territorio attraverso le pattuglie con i colori d’istituto per garantire la sicurezza ai cittadini,

Spinti da tanta curiosità e dall’entusiasmo per trovarsi tra i Poliziotti della Questura, i giovani ospiti hanno fatto tante interessanti domande sulle attività delle Volanti, della Polizia Scientifica e sugli investigatori degli uffici operativi.

Salva