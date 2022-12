Un’anziana donna modicana è deceduta a seguito di una caduta da un’altezza di circa due metri, dopo essere probabilmente scivolata da una scala. La poveretta, 82 anni, forse per un malore, ha perso l’equilibrio ed è precipitata giù per la strada. I parenti hanno allertato il 118 che non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso. La tragedia si è consumata sabato scorso in Contrada Torre Rodosta a Modica.

