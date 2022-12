Italia Viva. Oculistica a Vittoria, altra sconfitta per Comiso

Il ritorno dell’Oculistica a Vittoria è l’ennesima sconfitta per l’ospedale di Comiso. E’ quanto afferma il coordinatore provinciale di Italia Viva, Salvo Liuzzo, che, essendo residente proprio nella cittadina casmenea, conosce molto bene la realtà di quel nosocomio. “Non vorrei che, alla luce della chiusura dell’Rsa di Comiso, scaturente da un controllo dei Nas – dice – qualcuno abbia pensato di trasferire gli anziani nei locali che ospitano il reparto di Oculistica di Comiso spostando quest’ultimo in fretta e furia per fare posto ai trenta posti letto della struttura appena chiusa. Pare che, nel reparto di Oculistica, i bagni siano fatiscenti e le porte non consentano il transito delle sedie a rotelle per i disabili”. “Inoltre – aggiunge – capisco che un ricovero d’urgenza presso il reparto di Oculistica di Comiso sia piuttosto complicato, alla luce del fatto che prima bisogna passare dal Pronto soccorso di Vittoria. Capisco pure che possono esserci delle difficoltà legate al personale necessario al normale svolgimento delle operazioni chirurgiche, con grave nocumento per l’utenza costretta ad affrontare una lista d’attesa infinita, ma non riesco a comprendere le ragioni di questo trasferimento. Anche perché non vorrei che il ritorno di Oculistica a Vittoria comportasse una serie difficoltà per gli utenti riguardo all’utilizzo della sala operatoria del Guzzardi (si parla di un probabile “intasamento” per la presenza di troppi reparti per una sala operatoria non sufficientemente bastevole) mentre a Comiso abbiamo una sala operatoria decisamente all’avanguardia. Ecco, ho molti dubbi e mi chiedo come sia possibile la totale mancanza di programmazione organizzativa. Faccio un esempio: ci volevano i Nas per decidere di intervenire per sistemare il tetto della Rsa? Non sarebbe stato meglio darsi da fare anni fa, quando dalla stessa Rsa sono partite diverse segnalazioni che pare siano state inevase? E aggiungo: perché invece non potenziare il reparto di Oculistica a Comiso, con il personale necessario, piuttosto che procedere con le assunzioni di personale amministrativo? Abbiamo un bel reparto, un gruppo di medici bravissimi, un primario che ci invidiano tutti. Potenziamo Comiso e rendiamolo un centro di eccellenza oculistica. Mettiamo il primario e lo staff del reparto nelle condizioni di lavorare agevolmente, cerchiamo di snellire in fretta la lista d’attesa. Evidentemente, però, tutto questo non è possibile”.

