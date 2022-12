Giarratana. Ottima la 1^ giornata del Presepe vivente

Una rappresentazione realistica curata in ogni dettaglio. Un suggestivo itinerario religioso e culturale nella tradizione e nella fede. E, in effetti, ieri sera, tutte le premesse sono state rispettate. A cominciare dalle presenze di circa 5000 persone con ben 13 pullman provenienti da tutta la Sicilia orienta. Una kermesse che si è dunque rivelata piena zeppa di visitatori grazie all’inventiva, alla cura nella tradizione e alla capacità di sapere gestire i vari momenti di questo appuntamento straordinario promosso e curato dall’associazione culturale “Gli Amici Ro Cuozzu”. Ieri sera la “prima” è stata celebrata nella maniera migliore, grazie anche alle condizioni meteo favorevoli, che hanno reso la passeggiata sino alla sommità della collina del Cuozzu, laddove ci sono i ruderi del castello dei Settimo e dove è stata creata la scena della Natività, un momento davvero suggestivo, sotto il cielo stellato, con le fiamme delle lanterne a punteggiare il cammino e a condurre nelle varie scene di una rappresentazione che richiama la vita quotidiana di fine Ottocento. “Il presepe vivente di Giarratana – scrive lo studioso Giuseppe Nuccio Iacono che ha avuto modo di visitare la rappresentazione – oltre a ritmare in maniera armonica le viuzze e gli scorci inediti del borgo con scene sacre, è una perfetta testimonianza di memoria di quella che fu la vita quotidiana di quel luogo ibleo. Tutto è da scoprire in questa sinfonia di bellezza dal sapore antico e dalla sentita atmosfera natalizia. La rievocazione storica unisce lo spirito di Betlemme alla più grande valenza etnografica. Non è facile trovare un connubio perfetto e fedele tra luogo storico e teatralità culturale. Un luogo dove il visitatore diventa protagonista perché percorre un tempo passato e riscopre una tradizione iblea dalle secolari radici. Il tutto in un contesto impareggiabile”. Le altre giornate in cui il presepe vivente di Giarratana potrà essere visitato sono: venerdì 30 dicembre, quindi il giorno di Capodanno, ma anche il 5 e il 6 gennaio. La biglietteria apre dalle 17.

