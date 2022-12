Atletica. Premiati 4 della “Il Castello Città di Modica”

Concluso il Grand Prix Provinciale Ibleo 2022. La premiazione finale si è svolta presso il municipio di Ragusa. Il Comitato Provinciale FIDAL, La società” Il castello Città di Modica” ha visto premiati tre dei suoi migliori atleti: Giuseppe Arena per la categoria SM50 (quinto in classifica), Giovanni Di Raimondo, per la categoria SM.60 (quinto) e Vincenzo Di Raimondo, nella SM 65 ( primo di categoria), campione provinciale. Per l’ex Ispettore della Polizia Locale di Modica, Enzo Di Raimondo, si tratta del quarto titolo in bacheca per l’anno 2022 ; oltre al Provinciale, infatti, ha conquistato tre titoli Regionali di categoria nel Cross, nei 1500 e 800 su pista.

