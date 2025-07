Modica Calcio, cambia il vertici societario. Raciti il nuovo allenatore

Modica – Si apre un nuovo capitolo per il Modica Calcio, che guarda alla prossima stagione con rinnovato entusiasmo e importanti novità. Filippo Raciti sarà alla guida tecnica della prima squadra, un nome che non ha bisogno di presentazioni nel panorama calcistico siciliano, riconosciuto per i suoi successi e la sua comprovata esperienza nei campionati di Eccellenza.

La notizia su Raciti, che già in passato ha avuto un breve trascorso sulla panchina modicana, era nell’aria da giorni e trova ulteriori conferme. Il tecnico è noto per la sua capacità di plasmare squadre vincenti e la sua richiesta di avere al proprio fianco i suoi fedelissimi lascia presagire un progetto ambizioso e coeso, mirato a raggiungere traguardi importanti.

Ma le novità non riguardano solo l’aspetto tecnico. Anche la struttura societaria del Modica Calcio è destinata a subire un’importante trasformazione. Si registra, infatti, l’uscita di scena di Danilo Radenza, figura che ha contribuito al percorso del club negli ultimi anni, e l’ingresso di Luca Gugliotta. Quest’ultimo non è un volto nuovo per l’ambiente modicano: già in passato aveva fatto parte dei vertici societari, contribuendo a stagioni di successo come la vittoria del campionato di Promozione e della Coppa Italia di categoria. Il suo ritorno, dopo un periodo di allontanamento dovuto a impegni lavorativi, è un segnale forte di un rinnovato impegno e di una visione a lungo termine per il futuro del Modica.

L’uscita di Radenza e il re-ingresso di Gugliotta, affiancando l’attuale patron Mattia Pitino (nella foto) , disegnano un nuovo assetto dirigenziale che si preannuncia energico e determinato. La tifoseria attende con trepidazione di conoscere i dettagli di questo nuovo corso, fiduciosa che l’esperienza di Raciti in panchina e la ritrovata compattezza societaria possano portare il Modica Calcio a tagliare nuovi e prestigiosi traguardi.

