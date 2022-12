Una voce ragusana al Christmas World di Roma

Luna Massari di Ragusa è stata scelta per far parte del cast del “Christmas world di Roma”, il parco di Natale più grande d’Europa che si trova a villa Borghese. Un ulteriore tappa del percorso artistico che ha portato la giovane artista iblea allo Zecchino d’Oro nel 2019 e, l’anno successivo alla trasmissione di Canale 5 “All togheter now”.

Luna studia canto con Lina Pluchino e recitazione con Tiziana Bellassai. Frequenta, inoltre, i corsi di doppiaggio con Alessandro Parise in MTDA a Roma.

Il Christmas World nasce a Roma sotto la direzione artistica di Piero Zinna. Luna ne sarà parte integrante con un vero e proprio spettacolo cantato e recitato su un testo creato da Michele Arezzo

con musiche di Peppe Arezzo.

Presenti all’interno dello spettacolo insieme agli altri brani, anche il brano “Il principe blu” che Luna ha cantato alla Zecchino d’oro.

La bambina sarà impegnata all’interno del Parco come uno degli Elfi della fabbrica dei giocattoli di Babbo Natale.

Una piccolissima partecipazione come eletta di mamma Natale è stata data pure a Adelaide Massari, sorella di Luna.

All’interno del parco durante i giorni di spettacolo dei bambini si sono registrate presenze molto note tra le quali Lino Banfi, Mara Venier, Rossella Brescia, Enrico Brignano, Flora Canto, Caterina Balivo, Martina Stella e tanti altri.

