Precetto di Natale a Modica con anziani e disabili

In uno scenario di commozione e di partecipazione assai numerosa, dopo le ristrettezze della pandemia,si è celebrata ieri pomeriggio presso Basilica Madonna delle Grazie il Precetto del Santo Natale per tutti gli utenti dei Centri per anziani di Modica e del centro diurno e diversi diversamente abili della città

Organizzata dalla Confraternita di Misericordia, dall’ufficio servizi sociali del comune, ha visto la partecipazione del Commissario straordinario del comune, idella presidente del consiglio, di consiglieri ed ex amministratori della giunta Abbate.

La celebrazione eucaristica è stata presieduta da don Stefano Modica. Dopo il momento liturgico è seguito un momento sobrio e fraterno di scambio di auguri.

