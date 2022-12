Premiati studenti modicani diplomatisi col massimo dei voti

Questa mattina il Commissario Straordinario del comune di Modica Domenica Ficano, insieme al Presidente del Consiglio Comunale Carmela Minioto e i Consiglieri comunali Giovanni Spadaro, Marcello Medica e Filippo Agosta hanno voluto incontrare gli studenti delle scuole di Istruzione Superiore Secondaria di Modica che si sono distinti nell’anno scolastico 2021-2022 conseguendo la maturità con il massimo dei voti. E’ per questo motivo, che sulla base dei risultati ottenuti durante gli anni scolastici gli è stato riconosciuto il giusto valore per i sacrifici e l’impegno profuso nel corso degli anni dimostrando una preparazione di alto profilo. Parole di orgoglio sono state espresse dal Presidente del Consiglio comunale, il quale si è compiaciuto per il percorso futuro che intendono realizzare i nostri ragazzi, e soprattutto per l’impegno profuso nel corso di questi anni scolastici. Per questo v’invito ad avvicinarvi al mondo della politica perché sarete voi il futuro di questa Città. Sono felice – ha detto il Commissario che tanti giovani modicani sono riusciti a superare il primo step della propria vita raggiungendo un traguardo importante. Sono certa che avete con merito lavorato bene, insieme ai vostri professori. Un grazie anche ai genitori che con i loro sacrifici sono riusciti a garantire questo importante primo traguardo per i propri figli. Spero, come genitore, ma anche come Amministratore di questo Comune, che ho l’onore di rappresentare – ha detto il Commissario straordinario – che tanti altri giovani possano riuscire a raggiungere traguardi importanti come quello raggiunto da ognuno di voi, sono convinta che bisogna sempre di più credere e puntare sui giovani, perché rappresentano il nostro futuro. La cerimonia, alla quale erano presenti anche i genitori, alcuni Dirigenti scolastici e professori, si è conclusa con la consegna del Giuramento di Castronovo.

