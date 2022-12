PNRR, Vinciguerra(FDI): “Vittoria perde possibile finanziamento”

“Nonostante avessimo avvisato il sindaco e diramato anche una nota stampa sulla scadenza del bando Pnrr misura M2C1 – Investimento 2.1 per la fine di novembre abbiamo visto, con la pubblicazione delle graduatorie, che Vittoria non avrà alcun finanziamento. Le risorse destinate erano pari a 150 milioni di euro ed erano finanziabili progetti sino a 20 milioni. Un’occasione persa che grida vendetta, uno smacco per il comparto agricolo che a parole il sindaco dice di voler tutelare ma che nei fatti viene condannato dalla sua miopia amministrativa”.

A dirlo è il capogruppo di Fratelli d’Italia Alfredo Vinciguerra che con il gruppo consiliare aveva evidenziato la necessità di partecipazione del Comune per poter incamerare importanti fondi per il Mercato Ortofrutticolo.

“Abbiamo perso milioni di euro indispensabili per poter adeguare la nostra struttura mercatale, da anni bisognosa di interventi. Ma, prima, la scelta di uscire da ItalMercati e adesso la mancata presentazione di un progetto hanno condannato l’agricoltura vittoriese e l’hanno privata di una struttura migliore sotto il punto di vista energetico, logistico e commerciale. Questa amministrazione senza progettualità e senza visione è una iattura per la città”, conclude Vinciguerra.

Salva