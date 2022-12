Abbate: “41 interruzioni sulla Palermo – Catania – Rosolini”

Quarantuno interruzioni, ventisei delle quali risultano prive di addetti al ripristino della fruibilità delle carreggiate e soltanto quindici con lavori in corso. Sono i numeri di un’arretratezza viaria senza precedenti. Sono i numeri che riguardano i tratti autostradali Palermo – Catania e Catania – Rosolini. Un’odissea per chi deve raggiungere il capoluogo regionale o chi deve recarsi verso Catania o le province di Ragusa e Siracusa. Per tale motivo i deputati regionali della DC, Ignazio Abbate e Carmelo Pace, hanno presentato un’interrogazione al Presidente della Regione e all’Assessore alle Infrastrutture per avere risposte precise circa lo stato di attuazione e lo stato di avanzamento dei lavori e laddove i cantieri risultino fermi quali siano i tempi d’intervento certi per la messa in sicurezza dei tratti presi in esame. “E’ inutile – dichiarano i due parlamentari – parlare di colossali opere infrastrutturali quando la viabilità interna e addirittura autostradale versa in queste condizioni. E’ inconcepibile oltre che estremamente pericoloso percorrere oggi questo lungo tratto autostradale costellato di cantieri, restringimenti, deviazioni e rientri in corsia. Soprattutto se pensiamo all’altissimo numero di auto e mezzi pesanti che la percorrono ogni giorno. La priorità del nostro Governo deve essere questa, rendere fruibili le infrastrutture già esistenti e solo successivamente pensare a realizzarne altre che comunque farebbero il bene della Regione”.

Salva