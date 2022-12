Vittoria. Novità nella raccolta dei rifiuti dal primo gennaio

Cambiamenti in vista nelle modalità di conferimento dei rifiuti per i cittadini del Comune di Vittoria. Dal 1° gennaio, infatti, il vetro e i metalli verranno conferiti insieme il sabato. Non più dunque plastica e metalli il venerdì, come previsto attualmente, ma vetro e metalli insieme il giorno dopo.

Il calendario sarà così strutturato: il lunedì umido, il martedì secco residuo, il mercoledì carta e cartone, il giovedì umido, il venerdì plastica e il sabato vetro e metalli.

La Roma Costruzioni nei prossimi giorni attuerà una campagna di comunicazione su tutto il territorio: verranno infatti consegnati dei volantini alle utenze domestiche e verranno messe delle locandine nei punti di ritrovo e presso le attività. Le informazioni verranno trasmesse anche tramite i social dell’azienda.

