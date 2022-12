Iurato(Ragusa Prossima). “Allarme attraversamento binari nei pressi di via Zama”

“Ci vogliono appena cinquanta metri di rete per salvare la vita a qualche ragazzo incosciente che ogni giorno, tra le 13 e le 14, all’uscita da scuola, salta l’inferriata di via Napoleone Colajanni, attraversa i binari per dirigersi verso la stazione degli autobus di via Zama. Solo cinquanta metri di reti, che attualmente non c’è, possono fare la differenza”. E’ quanto evidenzia il consigliere comunale di Ragusa Prossima, Gianni Iurato, dopo avere ricevuto numerose segnalazioni in proposito. “Sinceramente, pur abitando in quella zona da trent’anni, non me ne ero mai accorto. Ho verificato e ho avuto modo di appurare che, in effetti, si tratta di una situazione altamente pericolosa. Ecco perché sollecito l’Amministrazione comunale, anche attraverso la presentazione di una segnalazione formale al sindaco e per conoscenza alle Ferrovie, a predisporre gli adeguati interventi affinché la situazione possa ritornare sotto controllo. Come si dice in questi casi, prevenire è meglio che curare e nessuno di noi vuole che, per disattenzione generica, possa verificarsi una tragedia visto che stiamo parlando di attraversamento dei binari da parte di giovani. Ecco perché ritengo che occorra attivarsi in maniera sollecita e trovare una rapida soluzione alla questione”.

