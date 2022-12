Monterosso. Bella iniziativa degli alunni della scuola Primaria

Gli alunni della scuola Primaria di Monterosso Almo, relativamente all’attività trasversale dell’U.F. sull’Educazione Stradale, hanno realizzato un Presepe comune collocato figuratamente in un percorso regolato da segnaletica stradale. L’educazione stradale è certamente uno dei temi di maggior attualità nel nostro tempo, ognuno di noi ha, infatti, bisogno di utilizzare la strada e di difendersi dai suoi pericoli. Infatti il progetto si propone di costruire un percorso educativo che insegni agli alunni a vivere la strada in modo più accorto , sicuro e responsabile come protagonisti del traffico, sia come pedoni, sia come ciclisti e futuri motociclisti ed automobilisti. Le statistiche rilevano, infatti che le cause principali degli incidenti stradali sono imputabili all’inosservanza delle norme di sicurezza, al mancato rispetto della segnaletica stradale, all’errore e all’imprudenza dell’uomo. E’ necessario, pertanto intervenire in maniera precoce e profonda con un’educazione che diriga i comportamenti dei bambini e dei giovani nei confronti della strada.

Nella foto alcuni docenti ,alunni e la dirigente scolastica Anna Caratozzolo.

