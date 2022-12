Modica. A San Giorgio Concerto di Natale della “Belluardo-Risadelli”

Le note della Banda Musicale Città di Modica “Belluardo-Risadelli” accoglieranno l’intera comunità modicana per il concerto di Natale che si terrà il 25 Dicembre, a partire dalle 18.45 nella Chiesa Madre di San Giorgio. Una serata di musica, organizzata come da tradizione, il giorno di Natale, momento in cui le famiglie si riuniranno, per vivere insieme la data più attesa di queste festività. Per il settimo anno il tradizionale concerto natalizio diretto dal M° Corrado Civello, si svolgerà nella spettacolare cornice di uno dei luoghi simbolo del Barocco della Val di Noto, la Chiesa Madre di San Giorgio .

Il Programma musicale seguirà due percorsi, dedicando ampio spazio ai “Momenti religiosi” ma anche all’aspetto delle luci e dei colori che creano l’atmosfera natalizia denominata “Colonne sonore”. Il concerto, che entrerà nel vivo della prima parte con i “Momenti religiosi” inizierà con l’annuncio “Venite, fedeli”, intonato a gran voce prima dagli strumenti e poi dalla voce. A fare da padrone è lo stesso storico rapporto, ignoto ai più, esistente tra l’Organo e la Banda Musicale, scoprirete di cosa si tratta.

“Saluteremo questa giornata e questo Concerto con un’ultima riflessione – hanno commentato il Maestro Civello e il presidente Gianluca Cataldi – in Banda non ci sono gli archi, in particolare i Violini; lo sappiamo benissimo. Perché, dunque, la presenza di strumenti nel gruppo che suonerà a Natale? Perché la Banda modicana è una più ampia espressione culturale ed educativa, con annessa una Scuola di Musica, la “Peppino Galfo”.

Far suonare tutti, appena pronti per farlo, diventa dunque una condivisibile missione dei responsabili, per tutti i risvolti educativi che la cosa comporta. Si, ma è sbagliato, non è più una Banda e non è neanche una Orchestra!

Può sembrare così, ma non lo è: il gruppo che ascolterete, di fatto, si chiama infatti “Complesso Filarmonico”, acquistando così piena validità storica e musicale: erano le Filarmoniche, infatti, a raccogliere nei vari centri italiani i suonatori “amatoriali ma non solo” del luogo, a volte con le formazioni più strane; nella Filarmonica di Busseto si formò Verdi, di quella di Cerignola fu Direttore Mascagni!”

