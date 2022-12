Per giorno 29 dicembre presso i locali del Centro Giovanile in piazza San Giovanni , con inizio alle 18, è convocato il Consiglio Comunale in seduta straordinaria. All’ordine del giorno tra l’altro la revisione periodica annuale delle Società Partecipate – Piano di razionalizzazione 2022 e

variazione al Bilancio di Previsione finanziario 2022/2024 (Art. 175, comma 3, del D.lgs. n. 367 del 2000.

