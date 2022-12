Ragusa. “Open Night School” all’Istituto “Vico – Umberto – Gagliardi”

Si è svolto mercoledì sera presso l’Istituto Tecnico Tecnologico d’Istruzione Superiore “Vico – Umberto – Gagliardi” di Ragusa l’”Open Night School” volto alla presentazione dell’importante realtà scolastica per coloro che vorranno intraprendere un corso di studio incentrato al rafforzamento delle conoscenze delle lingue straniere, ovvero inglese, francese, tedesco e spagnolo.

La serata ha visto protagonisti gli studenti guidati dai vari insegnanti, che per l’occasione hanno alternato momenti di apprendimento e approfondimento a intermezzi musicali eseguiti rigorosamente nelle differenti lingue studiate durante l’anno scolastico. Sono stati altresì allestiti diversi laboratori (linguistici, chimica, fisica, arte, danza) per dare un assaggio di quello che la scuola propone ai futuri studenti, valorizzando il senso di unità che ha dato questa scuola nel corso degli anni. Era presente anche una rappresentanza di giovani che hanno conseguito negli anni precedenti il diploma presso l’istituto di Via Pompei, focalizzando l’attenzione sulla Funzione primaria dell’insegnamento-apprendimento offerto oltre all’acquisizione nel corso degli anni di personalità, capacità, motivazioni, abilità e competenze, oltre a tantissimi genitori presenti per vedere come la scuola riesce a motivare i loro ragazzi e cosa viene insegnato a loro.

A spiegare lo scopo di questo importante evento serale è stata la docente di lingua Inglese, nonché tra le organizzatrici principali della serata, Prof.ssa Graziella Mezzasalma. “E’ la prima volta che un istituto in provincia di Ragusa organizza un “Open Night School” per mettere al centro dell’attenzione le diverse iniziative in questo caso della “Vico – Umberto Gagliardi”. Un ringraziamento per l’ottima riuscita dell’evento va alla Dirigente Scolastica Prof.ssa Nunziata Barone, al Personale ATA, ai miei colleghi e in particolare agli studenti che hanno reso possibile questo momento indimenticabile di condivisione e di crescita. E’ stato fatto un lavoro certosino, conclude la Prof.ssa Mezzasalma, che sono certa porterà alla scelta dei ragazzini di terza media, di avere un’offerta formativa valida presso la nostra scuola.”



