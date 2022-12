Scicli. Condannato l’aggressore degli agenti della “Locale”

Il Giudice per le Indagini Preliminari presso il Tribunale di Ragusa ha condannato l’aggressore delle due agenti della polizia locale di Scicli a 5 anni di reclusione e 800 Euro di multa, oltre alla pena accessoria a cinque anni di interdizione dai pubblici uffici.

Lo scorso 3 luglio, durante un servizio ordinario di pattugliamento del territorio con la vettura di servizio, due agenti della Polizia Municipale erano state oggetto di una grave aggressione, sia verbale che fisica, da parte di un soggetto già noto alle Forze dell’Ordine. Grazie all’intervento dei Carabinieri e della Polizia Locale, guidata dalla comandante Maria Rosa Portelli, l’aggressore era stato individuato ed arrestato.

– A nome dell’Amministrazione Comunale e della Città di Scicli, accolgo positivamente l’esito giudiziario della vicenda e non posso che manifestare ulteriormente massima vicinanza alle due Agenti ed a tutto il Corpo della Polizia Locale di Scicli. Rinnovo ancora una volta i ringraziamenti ai Carabinieri della Compagnia di Modica per l’intervento in quella concitata giornata di luglio – commenta il sindaco, Mario Marino – . La collettività sciclitana è e sarà sempre ferma e decisa nel condannare ogni atto, sia esso fisico che verbale, a danno delle donne e degli uomini in uniforme. Questa Amministrazione ha posto la legalità ed il rispetto della legge come proprie stelle polari e la totale sinergia con le Forze dell’Ordine ne rappresenta il più autentico esempio”.

