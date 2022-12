Ragusa. Oggi Precetto Natalizio interforze presso la Cattedrale

Stamattina alle 11.00, presso la Cattedrale San Giovanni Battista di Ragusa, si è svolta la messa per la preparazione alla Festa del Natale di tutte le Forze di Polizia della Provincia.

La solenne celebrazione officiata dal Vescovo Mons. Giuseppe La Placa e concelebrata dai cappellani delle Forze di Polizia presenti, è stata partecipata dal Sig. Prefetto Giuseppe Ranieri, dal Questore Pinuccia Albertina Agnello, dalle massime Autorità militari e civili provinciali e locali, nonché dai rappresentanti dell’Associazione Nazionale della Polizia di Stato e altre Forze di Polizia, dalle rappresentanze sindacali della P.S. e dell’Amministrazione Civile dell’Interno.

Nella Sua omelia, il Vescovo di Ragusa ha voluto ringraziare tutte le forze dell’ordine per il loro impegno quotidiano, nella tutela dei cittadini e della sicurezza pubblica.

Il Questore Agnello, in un breve intervento a nome di tutte le Forze di Polizia, ha formulato gli auguri a tutti i presenti ringraziandoli per la partecipazione consistente e sentita, che ha voluto collegare al riconoscimento dei sacrifici che gli uomini e le donne in uniforme, svolgono a tutela dei cittadini e del territorio, anche in termini di percezione della sicurezza. Il Questore ha anche sottolineato l’importanza del messaggio del Vescovo, ossia le parole di alto significato spirituale che, come lo scorso anno, accompagneranno gli operatori delle Forze dell’ordine lungo il percorso dell’anno nuovo che si avvicina, aiutandoli ad affrontare ostacoli e difficoltà, forti del senso del dovere al servizio dello Stato.

