Ragusa prima tra i capoluoghi siciliani per la differenziata

Con il 71.5% Ragusa è prima tra i capoluoghi siciliani per raccolta differenziata e seconda tra le città dell’isola con il maggior numero di abitanti, dietro solo a Marsala.

A certificarlo è il Dossier Comuni Ricicloni Sicilia 2022, che riporta i dati 2021 della gestione dei rifiuti nei comuni siciliani.

“L’educazione, il senso di decoro e il rispetto delle regole che caratterizza la stragrande maggioranza dei ragusani – ha affermato il sindaco Peppe Cassì – vengono ancora una volta riconosciuti e messi nero su bianco. Consideriamo questo dato non un risultato, ma una tappa di un processo di ecosostenibilità e tutela ambientale che prosegue incessantemente. Sono infatti quattro le direttive alle quali stiamo lavorando:

– contrasto all’abusivismo della Tari, che ha già permesso di aumentare la platea dei contribuenti e quindi tenere la tariffa sotto controllo in un periodo di rincari, nonché di migliorare gradualmente il decoro del territorio;

– perfezionamento del servizio, al fine di modellarlo in maniera sempre più aderente alle esigenze dei cittadini. Penso, ad esempio, all’introduzione dei grandi sacchi gialli per il conferimento della plastica;

– miglioramento della qualità della raccolta, educando i cittadini a separare i rifiuti sempre meglio, così da conferire a riciclo materiali di maggiore qualità ottenendo dei vantaggi economici da riversare in bolletta;

– dotazione di impianti necessari a completare il processo di trattamento dei rifiuti all’interno del nostro territorio, rendendolo sempre più autosufficiente e indipendente da eventuali crisi regionali.

È un impegno lungo, gravoso e complesso, ma che siamo certi di proseguire al meglio avendo il sostegno di una comunità virtuosa”.

Salva