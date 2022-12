Pippo Barone nuovo vice sindaco di Ispica. Si dimette la Franzò

Si dimette il vice sindaco e assessore Lucia Franzò. Il sindaco di Ispica, Innocenzo Leontini, individua come suo vice l’assessore Pippo Barone che già in passato aveva ricoperto tale carica. Il nuovo provvedimento è stato adottato martedì. Ancora da capire i motivi delle dimissioni della Franzò ma, secondi voci che circolano nei corridoi di Palazzo Bruno, ci sarebbero stati dissapori all’interno della Giunta Comunale, dei quali si sapeva da qualche mese.

Allo stato le deleghe sono tutte azzerate.

“Ringrazio il Sindaco Leontini – dichiara Barone – per l’incarico ricevuto e darò il massimo per onorare la scelta. Abbiamo lavorato assieme in questo periodo di legislatura ho imparato a conoscere in lui una persona preparata, competente e impegnata ogni giorno a far funzionare al meglio una macchina complessa qual è un Comune. Abbiamo superato tante difficoltà e ne supereremo altre, insieme, grazie a tutti i colleghi di giunta, al consiglio, e alle persone che collaborano con noi e al piacere di lavorare per il bene della nostra città”.

