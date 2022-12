Alla Loco Studio il premio Sicilia In – Innovazione Comunicativa

E’ andato alla modicana Loco Studio il prestigioso riconoscimento per l’innovazione della comunicazione assegnato ogni anno nell’ambito del premio Sicilia Più. E’ stata la madrina della serata, MariaGrazia Cucinotta, a consegnare nelle mani del fondatore della Loco Studio, Francesco Turlà, il riconoscimento che premia l’originalità del lavoro svolto nel campo della comunicazione a 360°. Tra i lavori presi in esame della giuria del Premio che si svolge a Pozzallo, la campagna di comunicazione per conto dell’Ufficio Ecologia di Modica (alcuni manifesti “provocatori” hanno fatto il giro del web), uno spot che mostra l’essenza della provincia di Ragusa che si racconta in prima persona, il logo e la grafica per conto della neo nata Nazionale Siciliana di calcio. Turlà è anche un abile disegnatore e spesso le sue creature sono opera esclusiva ed originale del suo talento che negli ha usato per realizzare pubblicità, grafiche e campagne pubblicitarie.

Salva