Don Rumeo: possibile Vescovo di Noto?

È stata convocata l’assemblea dei presbiteri, dei diaconi, dei consacrati/e e di tutto il popolo di Dio anche nella Diocesi di Caltanissetta prevista nella data di Giovedì 22 Dicembre 2022 alle ore 11:30 presso la Cappella Maggiore del Seminario per un momento di preghiera e di comunicazioni urgenti. Questa convocazione segue la comunicazione pubblicata oggi all’ora di pranzo sui canali social ufficiali della Diocesi di Noto.

Uno dei possibili nomi che circola già nelle ultime ore è quello di Don Salvatore Rumeo, classe 1966, originario della diocesi nissena, attualmente parroco della parrocchia del Sacro Cuore di Caltanissetta, docente di catechetica e teologia pastorale presso l’Istituto Teologico San Tommaso di Messina, direttore dell’Ufficio catechistico diocesano nonché anche responsabile dell’Ufficio diocesano per l’Insegnamento della Religione Cattolica. Negli anni ha conseguito il dottorato in Pastorale Giovanile presso l’Università Pontificia Salesiana di Roma avendo anche alle spalle numerose pubblicazioni di carattere spirituale e pastorale.

La certezza domani alle 12 ora canonica per queste comunicazioni.

