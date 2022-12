Approvato il Piano di riequilibrio finanziario del Comune di Modica

La sezione di controllo della Corte dei Conti per la Regione Siciliana al termine dell’adunanza in contraddittorio, terminata alle 13:00 di oggi ha espresso la propria approvazione al Piano di riequilibrio finanziario pluriennale presentato dal Comune di Modica. Con questa sentenza i giudici hanno scacciato definitivamente lo spettro del dissesto finanziario per l’Ente di Palazzo S.Domenico certificando il buon operato dell’Amministrazione uscente. A darne notizia il deputato regionale Ignazio Abbate informato dal Commissario Straordinario, Domenica Ficano: “Ho appreso dalla voce del Commissario che ringrazio per l’impegno profuso in questi mesi e ieri in audizione, la stupenda notizia che è la vittoria di tutta la Città. E’ la vittoria di chi ha sempre creduto in quello che si stava facendo a dispetto delle chiacchiere e delle speculazioni che sono arrivate da più parti con l’unico obiettivo di destabilizzare la nostra Amministrazione. Ringrazio tutti i miei consiglieri e gli assessori delle due legislature che hanno portato avanti l’attività amministrativa riuscendo a fare la differenza pur barcamenandosi tra fondi risicati e problemi finanziari. Permettetemi poi una menzione particolare per AnnaMaria Aiello che ha svolto un lavoro impagabile in questi anni e se oggi il parere è stato positivo c’è tanto del suo operato in questo”.

