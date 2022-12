Pino Rigoli è il nuovo allenatore del Modica Calcio

E’ Pino Rigoli il nuovo allenatore del Modica. Dopo l’esonero di Giancarlo Betta, determinato dalla sconfitta interna con la capolista Nuova Igea, ad assumere la guida tecnica del sodalizio sarà Rigoli. Una scelta sostanzialmente scontata, considerato che l’anneatore catanese è già nel giro rossoblù con il ruolo di direttore generale. Martedì sera si è svolta la conviviale per lo scambio di auguri e da qui a qualche ora la scelta di Rigoli, 59 anni, che, dunque, guiderà i rossoblù nel girone di ritorno del campionato di Eccellenza e a tornare su quella panchina con cui ha vinto due campionati in quattro anni di permanenza (Eccellenza 2002/2003 e serie D 2004/2005) e raggiunto un play off di quarta serie.

E’ stato l’allenatore più vincente della storia del Modica calcio e, adesso, ha deciso di tornare a guidare la squadra cui, più d’ogni altra da lui diretta, è rimasto legato e della città dove ha scelto di vivere.

Mister Rigoli era tornato ad essere parte importante del Modica Calcio in un ruolo manageriale, sposando in pieno il progetto societario di Mattia Pitino, Danilo Radenza, Salvo Di Raimondo e Luca Gugliotta, creando quell’assetto che oggi vede i rossoblù impegnati in una stagione da protagonisti.

Adesso la scelta della società di affidargli il compito di guidare il Modica dalla panchina e verso ambiziosi traguardi.

Rigoli dirigerà già oggi pomeriggio il primo degli allenamenti.

Nato a Raccuja l’8 novembre del 1963, è allenatore con Licenza Pro UEFA. Fra le squadre allenate, ci sono Belpasso, Ragusa, Juve Stabia, Akragas, Agropoli, Catania, Sicula Leonzio, Viterbese (con cui ha vinto una Coppa Italia di serie C battendo il in finale il Monza di Berlusconi e Galliani) Rende e Messina ed è stato alla guida del Modica per quattro stagioni, vincendo l’Eccellenza 2002/2003, ottenendo la finale play off di serie D nella stagione 2003/2004, vincendo il campionato di serie D 2004/2005, e guidando la squadra sino ai play out della serie C 2005/2006.

Nel suo palmares, vittorie nei campionati di Promozione, Eccellenza e serie D.

