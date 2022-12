UOSD Ematologia, Asp Ragusa. Scambio auguri con i pazienti

Si è tenuto lunedì pomeriggio, presso la Sala Avis di Ragusa, un momento d’incontro organizzato dall’Unità operativa semplice dipartimentale di Ematologia dell’ASP di Ragusa, in collaborazione con la sezione provinciale di AIL, associazione italiana contro le leucemie-linfomi e mieloma. Allo scambio d’auguri con i pazienti e le loro famiglie, presenti in sala, è seguito un momento d’intrattenimento a cura del Liceo Artistico Musicale di Modica. E’ intervenuto per i saluti istituzionali anche il direttore sanitario dell’ASP, dott. Raffaele Elia.

“Questa è una giornata importante – ha commentato Sergio Cabibbo, direttore dell’UOSD Ematologia – perché oltre al momento conviviale, cade nel venticinquennale dell’attività di Ematologia a Ragusa. La struttura è in costante aggiornamento. Speriamo in futuro di poter contare su trattamenti sempre più mirati e meno tossici per la salute dei pazienti, che restano al centro della nostra missione”.

La collaborazione con AIL rappresenta il suggello di un impegno vivo e costante su tutto il territorio provinciale, come testimoniano le parole di Carmela Nicita, presidente dell’associazione: “I nostri compiti sono molteplici: al trasporto dei malati – da casa verso le strutture ospedaliere – abbiamo aggiunto da pochi mesi l’avvio del servizio di supporto psicologico rivolto ai pazienti onco-ematologici e alle rispettive famiglie. Ma non ci fermiamo qui: per il 2023 stiamo lavorando alla distribuzione dei farmaci a domicilio”.

