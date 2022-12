Monterosso Almo. Christmas Avis per la gioia dei bambini

Un Natale di festa alla sede Avis di vicolo Silva. Domenica mattina decine di famiglie avisine con i loro bambini , più di 80, hanno partecipato alla simpatica iniziativa “ Christmas Avis” . Durante le ore dedicate alla donazione del sangue, sempre molto partecipata, sia nella sala della sede che nello spiazzo esterno alla struttura i piccoli hanno ricevuto tanti simpatici regalini dai “Babbi Natale “, volontari avisini. Una vera festa natalizia per la gioia di tutti bambini presenti. Un bravo sicuramente a tutti gli organizzatori e realizzatori dell’evento . Basta poco per raggiungere importanti obiettivi come può essere il sorriso di un bambino .

Nelle foto alcuni momenti dell’evento.

