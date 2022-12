Il Cioccolato di Modica IGP sponsor di “Giovani Versi di Luce “

Il cioccolato di Modica IGP sponsor tecnico del progetto “Giovani Versi di Luce” ideato dal Cineclub 262 di Modica promosso dal Ministero della Cultura per finanziare attività progettuali rientranti nella tematica “Il Cinema e l’Audiovisivo a scuola – Progetti di rilevanza territoriale”.

Il tema di “Giovani Versi di Luce 2022”: “Il mare non ha paese ed è di tutti quelli che lo stanno ad ascoltare”, muove da una citazione tratta da “I Malavoglia” di G. Verga, in occasione del centenario della sua morte.

Premio “Versi di Luce Giovani”, sezione di Modica, migliore corto a “Transitus” presentato dal Liceo Classico “G. Galilei – T. Campailla” di Modica;

Menzione speciale al corto “A Giulia” presentato dal Liceo Artistico “G. Galilei – T. Campailla” di Modica;

Tre Menzioni speciali ai tre corti presentati dall’Istituto Comprensivo “G. Rogasi” di Pozzallo, rispettivamente: alla sezione infanzia Menzione speciale per il corto “Conchiglia marina”; alla sezione primaria Menzione speciale per il corto “Un sogno fatto in Sicilia” e alla sezione secondaria di primo grado Menzione speciale e Premio “William Molducci per il miglior corto sperimentale” per il corto “Frammenti di un discorso sul mare e la poesia”.

Per la sezione di Gela ha vinto “Picciri'” del liceo classico Eschilo.

Il Consorzio per l’occasione ha prodotto una barretta dedicata all’evento (Foto 1) che è stata offerta in dono ai vincitori e a tutti i partecipanti alle diverse iniziative che si sono svolte nelle città interessate che hanno registrato la partecipazione delle Istituzioni scolastiche, segnatamente Modica con cinque Istituti, Gela con quattro e Pozzallo con uno.

Rilevante la qualità degli ospiti presenti che hanno visitato il “Dammusu ro ciucculattaru”, la sezione animata del Museo del cioccolato per la produzione del cioccolato secondo la tecnica in uso nel Settecento, guidati dall’operatore museale Gianni Frasca.( Foto 2)

Presenti a Modica, per partecipare alla premiazione dei cortometraggi realizzati dalle scuole coinvolte nel progetto, Versi Di Luce Giovani ,fra gli altri : il Presidente dell’Iffs International Federation of Film Societies ,il portoghese Joao Paulo Macedo; il delegato della Serbia Dragan Milinkovic e i delegati Ficc: il presidente Marco Asunis, i vicepresidenti Tiziana Spadaro e Luciano Saltarelli e alcuni membri del direttivo provenienti da diverse sedi da tutta Italia.

