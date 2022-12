Giarratana. Ottima la riuscita della sagra della porchetta

Sabato sera la Sagra della porchetta ha colpito nel segno. L’iniziativa promossa dal Comune, nell’ambito degli appuntamenti che caratterizzeranno il Natale 2022, ha consentito di mettere in vetrina l’eccellente qualità delle carni locali molto apprezzate dai tanti visitatori che hanno animato l’evento tenutosi in piazza Vittorio Veneto. I panini con la porchetta ma anche con la salsiccia sono andati a ruba grazie al notevole afflusso di persone riversatesi nei due stand gastronomici allestiti per l’occasione. I visitatori hanno poi avuto modo di apprezzare anche le proposte agroalimentari degli altri stand legate ai prodotti caratteristici della Perla degli Iblei (torroni, cipolle, etc.). A rendere il tutto più interessante, l’esibizione dal vivo del gruppo catanese Frijda che, con la solita verve, ha saputo intrattenere i numerosi presenti. “E’ stato un esperimento ben riuscito – afferma Giacomo Puma, esperto del sindaco con delega agli eventi – in cui abbiamo cercato di mettere in vetrina tutto ciò che i nostri operatori dei settori enogastronomici riescono a fare. E diciamo che la risposta è andata al di là di ogni più rosea previsione. Siamo, naturalmente, molto soddisfatti e, soprattutto, abbiamo verificato quali sono, ancora una volta, le potenzialità di una realtà di paese come la nostra che deve necessariamente puntare su appuntamenti di questo tipo per riuscire ad attirare flussi di visitatori. Ora, ci daremo da fare con altri eventi sempre per animare nella maniera migliore questo periodo dell’anno”. Nelle foto alcuni momenti della sagra.

