Baglieri nuovo presidente Cna dei Giovani imprenditori di Ragusa

Giovanni Baglieri è stato eletto nuovo presidente del raggruppamento dei Giovani imprenditori della Cna territoriale di Ragusa. Baglieri succede a Giampaolo Roccuzzo che, attualmente, ricopre la carica di presidente regionale oltre che di componente del coordinamento nazionale Giovani imprenditori. Il comitato esecutivo ragusano, seguito dalla funzionaria Donatella Cutello, ha ringraziato Giampaolo Roccuzzo per il lavoro svolto fino ad ora. Giovanni Baglieri, giovane emergente del sistema Cna Ragusa, ha assunto la guida e l’impegno di portare avanti le tematiche sulle giovani generazioni che per la Cna di Ragusa rappresentano un punto di riferimento importante ai fini della costruzione dei nuovi quadri dirigenti e con lo scopo di affrontare le nuove sfide, partendo dalle competenze che costituiscono la vera risorsa per potere superare le varie difficoltà imprenditoriali. Il comitato dei Giovani imprenditori ragusano ha anche programmato una importante iniziativa che sarà illustrata con dovizia di particolari nelle prossime settimane. Al neopresidente arrivano gli auguri di buon lavoro da parte del presidente territoriale e del segretario della Cna territoriale di Ragusa, rispettivamente Giuseppe Santocono e Carmelo Caccamo, i quali si dicono certi che arriveranno risposte importanti dal punto di vista operativo e dell’aggregazione di nuovi associati nel contesto dell’attività che sarà portata avanti.

