La Virtus Ispica a caccia di punti per la salvezza a Milazzo

La Virtus Ispica a caccia di punti. Servono come il pane per invertire la tendenza di una stagione che, finora, è stata costellata da eventi non proprio positivi. I giallorossi giocano in trasferta la gara di domani sul campo del Milazzo, allo stadio Marco Salmeri (inizio alle 14,30), e sono consapevoli che il match non potrà essere affrontato come gli ultimi appuntamenti. “Serve molto di più – spiega mister Giuseppe Trigilia, guida tecnica dei giallorossi – è necessario cambiare completamente atteggiamento, prendere consapevolezza che siamo una squadra che si deve salvare e che occorre la massima concentrazione per raggiungere l’obiettivo. Insomma, ogni gara, da questo momento in poi, dovrà essere presa di petto come se fosse una vera e propria battaglia sportiva. Dovremo riuscire ad avere la meglio sulle seconde palle e, soprattutto, essere determinati in ogni duello che ingaggeremo in mezzo al campo. Chi avrà più cuore, chi avrà più grinta, porterà a casa il risultato. Dobbiamo dimenticare tutto quello che è accaduto fino ad ora e dobbiamo essere pronti ad avviare un nuovo campionato. Non vogliamo lasciare alcunché di intentato per puntare a risalire la china. D’altro canto, non abbiamo nulla da perdere. Possiamo solo sperare di migliorare e questo deve muovere il nostro modo di agire sul campo da adesso in poi”. Trigilia dovrà rinunciare allo squalificato Cavallo ma avrà a disposizione l’ultimo arrivato Danilo Lorencini, classe 1995, centrocampista, prelevato dal Ferrandina, che milita nel campionato di Eccellenza in Basilicata, pronto a dare una mano alla causa giallorossa.

