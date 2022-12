Università ICOTEA: Inaugurazione Sede di Modica

Si terrà venerdì 16 dicembre, alle ore 18.30, l’inaugurazione della Sede di Modica dell’Università ICOTEA. A progettare e a portare alla luce questa Istituzione accademica sono stati Tommaso e Luciana Barone (nella foto), che, costruendo l’Hub ICOTEA, sede universitaria sita nella zona Sorda della città in via Sorda Sampieri 128, sono riusciti ad offrire un luogo di aggregazione, di scambio, di crescita a livello accademico e personale, un ambiente dove potersi arricchire culturalmente e confrontarsi, come solo la conoscenza dell’altro insegna a fare.

“La nuova sede universitaria ICOTEA, dichiarano Tommaso e Luciana Barone, si propone non solo come ateneo in cui conseguire corsi di laurea, certificazioni linguistiche, corsi di lingua Italiana, Master ecc., ma anche come punto di riferimento per i propri studenti, per la città di Modica e per una internazionalizzazione della Sicilia attraverso scambi culturali e linguistici come il progetto Marco Polo-Turandot per studenti proveniente della Repubblica Cinese”.

Al taglio del nastro per l’inaugurazione del polo universitario saranno presenti alti funzionari del Ministero della Pubblica Istruzione, autorità civili e militari, docenti, giornalisti e chiunque voglia celebrare questo momento di innovazione. Vi sarà anche un evento privato su invito esclusivo, l’ICOTEA Camp, offerto dall’Università.

