Al Caffè Quasimodo di Modica serata sul poeta Vittorio Sereni

Sarà dedicato al poeta Vittorio Sereni il terzo appuntamento del Caffè Letterario Quasimodo di Modica, che si terrà sabato 17 dicembre, alle ore 17.30, al Palazzo della Cultura nell’ambito della 17^ stagione culturale 2022-2023 del circolo modicano.

L’incontro prevede due interventi critici su : “Vittorio Sereni: una voce che attraversa il ‘900, a cura di Paola Trimarchi, docente di Lettere nell’Istituto “G. Verga” di Modica, e “Vittorio Sereni: il poeta della quotidianità”, a cura di Domenico Pisana, Presidente del Caffè Letterario Quasimodo.

A coordinare la serata sarà la poetessa del Caffè Quasimodo Antonella Monaca; Giovanna Drago e Giovanni Blundetto, della compagnia teatrale “I Caturru”, e Delia Giunta, studentessa dell’Istituto Verga di Modica, leggeranno poesie tratte dalla opere di Vittorio Sereni.

L’incontro sarò animato dal Quartetto di flauti, violino e violoncello a cura della “Banda Città di Modica” diretta dal M° Corrado, e composto da Angela Cataldi, Eleonora Fede, Maria Vittoria Floresta ed Elia Castano.

“Dedichiamo il nostro sabato letterario, afferma Domenico Pisana, a Vittorio Sereni, poeta nato a Luino il 27 luglio 1913 e deceduto a Milano il 10 febbraio 1983, perché la sua opera ha qualcosa di assolutamente contemporaneo; reca i segni dei tempi, ricerca consapevolmente quella che Baudelaire aveva chiamato, un secolo prima, la bellezza moderna. Sereni aderisce alle espressioni variegate della vita quotidiana, prende sul serio l’amore, gli affetti, l’amicizia’, la gioventù, così come i paesaggi, il ciclismo e il calcio.

Il suo essere poeta ha avuto a che fare anche con il suo atteggiamento anti-ideologico o post-ideologico, col suo scetticismo nei confronti delle verità generali e delle conclusioni definitive, tant’è che in una lettera del 1961 sosteneva di non avere ‘una cosa da affermare in assoluto, una sua verità da trasmettere. Non sono mai stato capace di conquistare una nuova consapevolezza per via intellettuale; mi è sempre stato necessario passare attraverso delle esperienze.’”

