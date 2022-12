Calcio, il Comiso si rinforza con quattro nuovi innesti

Era da giorni che il Città di Comiso lavorava per l’arrivo di nuovi giocatori.

Ecco i nomi dei nuovi arrivati: il centrocampista Giuseppe Barcio, il terzino sinistro Edmir Ropaj, il trequartista Agustin Ivan Passalenti, il portiere Ivan Joel Garcia Fuentes.

“Come ha detto il mister Tudisco, c’era da lavorare specialmente per rinforzare la rosa- ha dichiarato il Presidente Totò Scifo- “Abbiamo fatto degli acquisti mirati e già da domenica possono vestire la maglia Verdearancio. In qualità di Presidente ho tante aspettative sui nuovi arrivati. Ringrazio il Direttore Sportivo Ferreri per il proficuo lavoro svolto e che continuerà a svolgere in casa Verdearancio”.

Qui di seguito le schede dei giocatori.

Giuseppe Barcio

Data di nascita- 10/05/2000

Luogo di nascita- Siracusa

Ruolo- Centrocampista

Peso- Kg 63

Altezza- 1.70

Esperienze Passate: Acireale (Serie D); Biancavilla (Serie D); Enna (Eccellenza); Leonforte (Eccellenza)

Dichiarazione di Barcio: “Ieri è stato il mio terzo allenamento. In questi giorni ho potuto conoscere i compagni e anche il mister e ho avuto subito una buona sensazione. Ciò che mi aspetto? Lavorare bene e raggiungere l’obiettivo della società”.

Edmir Ropaj

Data di nascita- 20/02/2003

Luogo di nascita- Italia

Ruolo- Terzino Sinistro

Peso- Kg 75

Altezza- 1.75

Esperienze Passate: Mazzarrone (dalla Prima Categoria all’Eccellenza)

Agustin Ivan Passalenti

Data di nascita- 19/07/1997

Luogo di nascita- Buenos Aires

Ruolo- Trequartista

Peso- Kg 67

Altezza- 1.70

Esperienze Passate: Primavera in Argentina, Porto Rotondo (Eccellenza), Calijanius (Eccellenza), Archi Calcio (Promozione); Cortona (Promozione)

Dichiarazione di Passalenti: “Primo impatto col Comiso molto buono. Si vede la voglia di lavorare bene della squadra e del mister. Domenica sarò pronto a mettermi a disposizione del mister”.

Ivan Joel Garcia Fuentes

Data di nascita- 29/03/1998

Luogo di nascita- Rosario (Argentina)

Ruolo- Portiere

Peso- Kg 83

Altezza- 1.85

Esperienze Passate: Arce (Eccellenza); Brancaleone (Eccellenza), Atletico Bono (Promozione); Serie B (Austria); Serie D (Spagna)

Dichiarazione di Fuentes: “Il primo contatto è stato col Direttore Sportivo Ferreri, e da subito mi è sembrata una persona seria. Ho trovato un buon livello di giocatori, e tanta professionalità”.

“Sono contento per l’arrivo di nuovi giocatori- ha dichiarato il Direttore Generale Nicola Gurrieri- “Dopo averli visti in prova alcuni di loro, non vedo l’ora di vederli in campo già da domani. Come si evince, stiamo facendo il possibile per salire in classifica, ci crediamo nel Città di Comiso e vogliamo fare le cose per bene”.

“Voglio ringraziare il Presidente Totò Scifo per tutto quello che sta facendo per la squadra e i giocatori, sia a livello strutturale sia a livello organizzativo, anche perché la maggior parte dei giocatori sono tutti di fuori, e organizzarli non è una cosa semplice, tra vitti, alloggi spostamenti- ha dichiarato il Direttore Sportivo Vincenzo Ferreri- “A livello strutturale perché il Presidente ci ha messo nelle condizioni di poter lavorare bene, mettendo a disposizione il campo di Pedalino, i campi di Villa Orchidea, ha rivoluzionato tutto l’ambiente dello spogliatoio e della sala stampa, rendendoli più accoglienti. Sul discorso squadra, sono molto contento in quanto già da domani possono esordire i nuovi arrivati. Ropaj, un tassello importante, Barcio, che sicuramente sarà una promessa del calcio siciliano, Fuentes portiere giovane ma che ci darà sicurezza tra i pali, Passalenti giocatore che ci darà delle belle soddisfazioni. A giorni ci saranno altri acquisti, per una rosa più completa. Per me il campionato inizia adesso nel mese di dicembre, perché sto plasmando un nuovo gruppo, con un mister che conosce molto bene la categoria”.

