Tutto pronto per l’inaugurazione, domani, domenica 11 dicembre, della tradizionale mostra-concorso “Il presepe in miniatura nella città dei musei” che, arrivata all’ottava edizione, sarà ospitata, come sempre, all’interno dei locali del museo di Arte sacra con il supporto dell’Amministrazione comunale. L’avvio della mostra-concorso sarà benedetto dal parroco, il sacerdote Graziano Martorana. Presenti una cinquantina di presepi che meritano di essere ammirati.

