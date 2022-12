A Modica concerto di Natale nella Chiesa di S.Maria di Betlem

La chiesa di S. Maria di Betlem a Modica rappresenta un luogo sicuramente particolare per la Città di Modica che si appresta ad accogliere il Santo Natale. Qui viene custodito il monumentale Presepe di Frate Benedetto Papale e la Lunetta di S. Maria di Betlem simboli del Natale Modicano che da secoli raccontano e preparano i fedeli ad accogliere Gesù Bambino.

Nella cornice di questo storico e importante monumento e nel contesto delle celebrazioni che portano al Santo Natale un concerto, a cura de “I Classici”, allieterà quanti vorranno partecipare.

Le note di Bach, Frisina, Gomez, Horta, Morzart e Perosi e della tradizione natalizia risuoneranno all’interno della chiesa Collegiata il cui soffitto in legno decorato dona un’acustica unica per la musica sacra e per la concertistica nel panorama ibleo.

Il Concerto prevede al Basso il Maestro Giuseppe Interlandi, all’Organo Martina Pesce, Florinda Sortino Soprano le cui sonorità dialogheranno insieme per regalare un momento sicuramente unico e particolare alla città.

Appuntamento Domenica 18 dicembre alle 19.

Per informazioni vi invitiamo a visitare la pagina facebook La Via delle Collegiate.

Salva