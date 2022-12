Mondiali di calcio. Vince il Marocco, sfilata di tifosi a Modica

Marocchini felici per le strade di Modica. E’ accaduto stasera, come nei giorni scorsi, subito dopo il successo del Marocco sul Portogallo per uno a zero, nei quarti di finale del Campionato del Mondo. Al fischio finale, una decina di autovetture, con a bordo tifosi marocchini residenti in città, hanno sfilato per Corso Umberto bandiere al vento, per radunarsi in Piazza Corrado Rizzone a festeggiare l’importante traguardo. E’ stata una manifestazione serena che non ha creato problemi con i modicani hanno anche applaudito. La situazione, comunque, era tenuta sotto controllo della forze di polizia.

