On. Abbate: fondi per il Consorzio Bonifica e l’Ente Forestale

Da Palermo è in arrivo un milione di euro per il Consorzio di Bonifica della Provincia di Ragusa. Ne da notizia il deputato regionale della DC, Ignazio Abbate. “Con l’approvazione della variazione di bilancio, oltre a tutti gli aiuti messi a disposizione di cui abbiamo dato comunicazione nei giorni scorsi, sono stati stanziati ulteriori 2 milioni di euro per due comparti di lavoratori regionali che interessano direttamente il nostro territorio. Un milione per il comparto dei forestali da destinarsi a spese straordinarie (come acquisto di attrezzature e manutenzioni) e per coprire giornate lavorative, un altro milione è stato riscritto nell’apposito capito di destinazione per il Consorzio di Bonifca n.8 della provincia di Ragusa . Questi fondi sono stati stanziati esclusivamente per la nostra provincia e serviranno a pagare stipendi arretrati e fornitori. Le somme saranno già disponibili sulle casse del Consorzio di Ragusa già dalla prossima settiman. Inoltre per i Consorzi di Bonifica è stato adottato un ordine del giorno dove si impegna il Governo per la prossima finanziaria a reperire le risorse necessarie per dare piena attuazione agli articoli 60-61 della Legge Regionale 9-2021 che riguardano il turn over e la stabilizzazione anche dei ricorsisti”.

