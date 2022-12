Operatore del Benessere al “Principi Grimaldi” di Modica

Si arricchisce l’offerta formativa dell’Istituto Principi Grimaldi di Modica. A partire dall’anno scolastico 2023-2024 verrà infatti avviato il Corso di Formazione per Operatore del Benessere che al suo interno prevede due indirizzi: Estetica ed Acconciatura. Tale corso è organizzato grazie alla partnership stipulata con E.S.F.O., Ente Superiore di Formazione e Orientamento leader in Sicilia nel campo della formazione e per la prima volta in Provincia di Ragusa. Un’occasione di sviluppo per lo storico istituto d’istruzione superiore modicano che offrirà, oltre alle specializzazioni tradizionali di Alberghiero, Agrario e Ottico anche la qualifica di Estetista e Acconciatore. Un’occasione da non perdere per i tanti ragazzi che inseguono il sogno di diventare parrucchieri o lavorare nel campo dell’estetica senza però tralasciare lo studio. Infatti, grazie all’unione di queste due eccellenze nel campo dell’istruzione, lo studente che si iscriverà al Grimaldi in uno di questi corsi potrà, al termine del primo triennio e del conseguimento della qualifica professionale, continuare il proprio percorso di studi con il diploma statale di secondo grado. Soddisfazione è stata espressa da entrambe le parti dopo aver siglato la convenzione che apre una nuova era nel campo dell’istruzione non solo a Modica ma nell’intero circondario. Le aule ed i laboratori saranno ospitati nella sede di via Sorda Sampieri. E’ al vaglio delle parti la possibilità di incrementare ulteriormente l’offerta formativa aggiungendo un altro corso di cui verrà data comunicazione nei prossimi giorni. Nel frattempo tutti gli interessati potranno rivolgersi alla segreteria dell’Istituto Statale Principi Grimaldi in Viale degli Oleandri 19 per informazioni circa le iscrizioni.

Salva