Nuove aree ludiche a Vittoria. Al via i lavori di realizzazione

Iniziati ieri, anche se giorno festivo, i lavori per la realizzazione di aree ludiche all’interno della villa comunale e, a seguire, in via Palestro, in piazza Sorelle Arduino a Scoglitti e in altre zone della città. A darne comunicazione è l’assessore comunale ai Lavori pubblici di Vittoria, Giuseppe Nicastro, che mette in rilievo come “l’assessorato, sin dai tempi dell’insediamento, si sia subito adoperato per la ricerca di finanziamenti riguardanti la misura infrastrutture sociali del ministero delle Finanze, ossia, nello specifico, risorse economiche necessarie per la nuova realizzazione di aree ludiche. In questo senso, dunque, il Comune è risultato beneficiario di un contributo di 259.000 euro, somme con cui siamo riusciti a portare avanti una serie di progetti specifici dislocati in alcuni punti strategici della città. Abbiamo già dato il via alla realizzazione di queste nuove strutture, altre saranno attuate passo dopo passo per dare la possibilità alle famiglie di trascorrere qualche momento di spensieratezza e in allegria. Dunque, grazie alla supervisione del sindaco Francesco Aiello e all’impegno dei tecnici dell’assessorato ai Lavori pubblici, della Cuc oltre al Rup, siamo riusciti a incassare l’ennesimo risultato positivo. Grazie a questi finanziamenti, è chiaro, la nostra città continua a rinnovarsi e, soprattutto, manteniamo fede a quelli che erano gli impegni sin dal momento in cui ci siamo insediati. Sin dai primi giorni della nostra attività abbiamo captato quali potevano essere, lungo questa direzione, le esigenze dei nostri concittadini e ci siamo dati da fare per cercare di trovare le soluzioni più adeguate. Potere contare su strutture nuove ci fornisce l’opportunità di garantire la dovuta attenzione ai bambini e alle famiglie. Il nostro impegno è innegabile. E posso assicurare che ci attiveremo per fare ancora di più”.

