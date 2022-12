Comiso. Consegnata la rotatoria di via San Biagio

Consegnata alla città di Comiso la rotonda di via San Biagio, che renderà il flusso veicolare più fluido e sicuro. “La rotonda che abbiamo realizzato nei tempi previsti, fa parte delle molteplici opere che stiamo consegnando e che cambieranno il volto della nostra città”. A dichiararlo è il vice sindaco con delega alle Opere pubbliche Roberto Cassibba.

“ Mercoledì 7 dicembre – dichiara Cassibba – abbiamo aperto e consegnato alla città di Comiso la rotonda di via San Biagio, opera che faceva parte del nostro programma amministrativo. È un intervento relativo alla viabilità che abbiamo reputato necessario in una città dove, negli anni, è aumentato di gran lunga il flusso veicolare e dove era opportuno mettere in sicurezza persone e veicoli. La rotonda – ancora Cassibba – è stata progettata e quindi realizzata da Muneglia Salvatore, impresa esecutrice, nei 120 giorni lavorativi previsti, in perfetta armonia con il contesto in cui è inserita, rispettando lo stile del centro storico con il riutilizzo di tutta la pietra di Comiso presente nell’area di intervento, e l’inserimento di una scultura donata dai fratelli Vapore nel 2009, per omaggiare tutti gli scalpellini di Comiso. A breve – continua il vice sindaco- consegneremo anche l’altra rotonda che è in via di completamento, quella cioè di corso Ho Chi Minh. A Comiso attualmente ci sono circa sette cantieri aperti – spiega Roberto Cassibba – e altri saranno avviati grazie al grande lavoro di progettazione di questa amministrazione e degli uffici competenti che, in questi anni, hanno lavorato alacremente. Tra i cantieri attivi, vanno ricordati quello dell’edilizia a canone sostenibile, la realizzazione della via XXV aprile a Pedalino, la messa in sicurezza e ristrutturazione dell’asilo San Biagio, la rete fognaria di via Saragat, il rifacimento del manto stradale delle importanti vie d’accesso alla città, quali via Piave, via Roma ed altre, tutti gli infissi dell’istituto Saliceto, la manutenzione e riqualificazione del Museo Civico di Storia Naturale. Infine – annuncia Cassibba – una notizia pervenutaci in queste ore, la Soprintendenza ci ha dato parere favorevole per il progetto di “rigenerazione urbana” ammontante ad un milione e seicentocinquantamila euro, che prevede il rifacimento di una serie di strade nel centro storico, che verranno realizzate in pietra di Comiso, e a breve sarà espletata la gara per l’aggiudicazione dei lavori. Mi preme fare un passaggio doveroso relativamente alle opere pubbliche che si stanno realizzando e che verranno realizzate. La maggior parte di esse, sono e saranno possibili grazie alla capacità di aggredire finanziamenti pubblici regionali e nazionali poiché ormai gli enti locali non dispongono di somme proprie per potere apportare migliorie. La capacità dunque, non consiste semplicemente nella realizzazione di un’opera, ma principalmente in quella di formulare progetti finanziabili e usufruire delle somme disponibili. Per questo motivo – conclude Roberto Cassibba – rivolgo un ringraziamento agli uffici preposti, e al dirigente di area, l’ing. Nunzio Micieli”.

Salva