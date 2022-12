Calcio. Un Santa Croce in emergenza affronta la capolista

È un Santa Croce calcio in piena emergenza, quello che affronterà domenica pomeriggio la capolista Nuova Igea Virtus per la quattordicesima giornata del campionato di Eccellenza. Mister Gaetano Lucenti fra squalifiche e partenze, infatti, si trova con gli uomini contati e contro i giallorossi di casa dovrà fare di necessità virtù e inventarsi una formazione da schierare in campo. Con l’apertura delle liste di trasferimento sono andati via il difensore Giuffrida, gli attaccanti Sowe, Drago e Gjini, il centrocampista Zerrillo e il portiere Licitra, mentre ad oggi l’unico innesto effettuato è quello del giovane difensore Alessandro Greco. La società si sta muovendo su diversi fronti e il ds Astorino ha sotto osservazione alcuni giocatori che potrebbero fare al caso del Santa Croce. Naturalmente, vista la concorrenza agguerrita non si fanno nomi, ma, non è escluso che prima della gara di domenica potrebbero esserci delle novità. Mister Lucenti ha già comunicato ad Astorino quali sono le figure che occorrono per sopperire alle mancanze della rosa dei giocatori e sicuramente arriveranno un paio di giocatori per ogni ruolo. La società, comunque, non farà spese pazze ma si adeguerà al budget prefissato ad inizio stagione.

Di seguito il commento del vice presidente Marco Messina

“Quello che stiamo attraversando è un momento particolare. La sconfitta contro il Mazzarrone, pur non essendo fondamentale, ha aperto alcune criticità che dobbiamo prontamente risolvere. La gara contro la Nuova Igea Virtus arriva in momento di forte emergenza, ma, non per questo motivo andiamo a Barcellona a fare barricate. Sono convinto che i ragazzi cercheranno una rivalsa dalla brutta sconfitta di sabato scorso e metteranno tutte le energie in corpo per fare una buona prestazione. D’altronde questo gruppo ha dimostrato di potersela giocare contro ogni squadra e domenica nonostante avremo di fronte la capolista ci giocheremo le nostre chance per conquistare un risultato positivo. Intanto il nostro ds Astoino sta lavorando sottotraccia per rimpinguare la rosa dei giocatori e a breve ci saranno delle novità. Vogliamo fortemente mantenere la categoria e arriveranno giocatori che faranno al caso nostro, senza fare spese pazze”.

La gara si giocherà allo stadio “D’Alcontres Barone” di Barcellona Pozzo di Gotto e avrà inizio alle ore 15.00. a dirigere la gara sarà il signor Giovanni Marco Arena della sezione arbitrale di Palermo che sarà collaborato dai signori Belfiore e Trefiletti, entrambi, della sezione di Acireale

